La compensación total promedio de Gerente de Producto in United States en Canoo oscila desde $139K hasta $202K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Canoo. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$158K - $184K
United States
Rango Común
Rango Posible
$139K$158K$184K$202K
Rango Común
Rango Posible

$160K

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Canoo, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

O pacote salarial com maior remuneração reportado para um Gerente de Producto na Canoo in United States situa-se numa remuneração total anual de $202,300. Isto inclui o salário base bem como qualquer compensação potencial em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Canoo para a função de Gerente de Producto in United States é $139,400.

