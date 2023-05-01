Directorio de Empresas
Canada Drives
Canada Drives Salarios

El rango de salarios de Canada Drives va de $79,600 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $109,828 para un Gerente de Ingeniería de Software en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Canada Drives. Última actualización: 8/12/2025

$160K

Científico de Datos
$82.1K
Ingeniero de Software
$79.6K
Gerente de Ingeniería de Software
$110K

Preguntas Frecuentes

El rol més ben pagat informat a Canada Drives és Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level amb una compensació total anual de $109,828. Això inclou el salari base, així com qualsevol compensació d'accions potencial i bonificacions.
La compensació total anual mediana informada a Canada Drives és de $82,139.

