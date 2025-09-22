Directorio de Empresas
Calendly
  • Salarios
  • Gerente de Ciencia de Datos

  • Todos los Salarios de Gerente de Ciencia de Datos

Calendly Gerente de Ciencia de Datos Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Ciencia de Datos in United States en Calendly oscila desde $246K hasta $351K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Calendly. Última actualización: 9/22/2025

Compensación Total Promedio

$282K - $330K
United States
Rango Común
Rango Posible
$246K$282K$330K$351K
Rango Común
Rango Posible

Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En Calendly, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ciencia de Datos en Calendly in United States tiene una compensación total anual de $351,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Calendly para el puesto de Gerente de Ciencia de Datos in United States es $246,000.

Otros Recursos