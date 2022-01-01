Directorio de Empresas
ByteDance
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

ByteDance Salarios

El salario de ByteDance oscila desde $16,519 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $1,207,230 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de ByteDance. Última actualización: 11/21/2025

ByteDance logo
+$25K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Ingeniero de Software
1-2 $210K
2-1 $277K
2-2 $407K
3-1 $544K
3-2 $744K
4-1 $1.21M

Ingeniero iOS

Ingeniero de Software Móvil

Ingeniero de Software Frontend

Ingeniero de Machine Learning

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Redes

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero de Datos

Ingeniero de Software de Producción

Ingeniero de Software de Seguridad

Ingeniero de Confiabilidad del Sitio

Ingeniero de Software de Realidad Virtual

Defensor de Desarrolladores

Científico de Investigación

Gerente de Producto
1-2 $148K
2-1 $234K
2-2 $322K
3-1 $449K
3-2 $527K
4-1 $699K
Marketing
1-2 $113K
2-1 $144K
2-2 $223K
3-1 $295K
3-2 $384K
4-1 $565K

Gerente de Marketing de Productos

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
Científico de Datos
1-2 $178K
2-1 $214K
2-2 $312K
3-1 $397K
Diseñador de Producto
1-2 $164K
2-1 $168K
2-2 $260K
3-1 $383K

Diseñador UX

Diseñador UI

Ventas
1-2 $117K
2-1 $130K
2-2 $200K
3-1 $210K

Ejecutivo de Cuenta

Gerente de Cuenta

Reclutador
1-2 $111K
2-1 $161K
2-2 $148K

Especialista en Búsqueda de Candidatos

Reclutador de Liderazgo

Reclutador Técnico

Gerente de Programa
2-1 $161K
2-2 $209K
3-1 $329K
Gerente de Ingeniería de Software
3-1 $584K
3-2 $794K
Gerente de Programa Técnico
1-2 $151K
2-1 $224K
2-2 $267K
3-1 $376K
Recursos Humanos
1-2 $107K
2-1 $156K
2-2 $188K
3-1 $323K
Analista de Ciberseguridad
1-2 $149K
2-1 $275K
2-2 $352K
3-1 $518K
Analista de Negocios
1-2 $114K
2-2 $214K
3-1 $266K
Analista de Datos
1-2 $125K
2-1 $163K
Gerente de Proyecto
2-1 $97.5K
2-2 $137K
3-1 $297K
Gerente de Operaciones de Negocio
2-1 $167K
2-2 $208K
Operaciones de Negocio
Median $235K
Desarrollo de Negocios
Median $165K
Confianza y Seguridad
Median $118K
Investigador de UX
2-2 $237K
3-1 $296K
Gerente de Ciencia de Datos
Median $409K
Gerente de Socios
Median $205K
Analista Financiero
Median $150K
Ingeniero de Hardware
Median $350K
Legal
Median $127K

Asesor Legal

Consultor de Gestión
Median $200K
Operaciones de Marketing
Median $89.9K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $74.1K
Operaciones de Ingresos
Median $120K
Arquitecto de Soluciones
Median $278K

Arquitecto de Datos

Arquitecto de Seguridad en la Nube

Contador
$16.5K

Contador Técnico

Asistente Administrativo
$49.8K
Jefe de Gabinete
$247K
Redactor Publicitario
$63.3K
Desarrollo Corporativo
$233K
Servicio al Cliente
$50.5K
Éxito del Cliente
$73.8K
Diseñador Gráfico
$48.3K
Ingeniero Mecánico
$286K
Ingeniero Óptico
$387K
Gerente de Diseño de Producto
$385K
Asuntos Regulatorios
$108K
Ingeniero de Ventas
$65.3K
Redactor Técnico
$129K
Compensación Total
$304K
Capitalista de Riesgo
$91.9K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Cronograma de Derechos Adquiridos

20%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

30%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ByteDance, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 20% se adquieren en el 1st-AÑO (20.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 30% se adquieren en el 4th-AÑO (7.50% trimestral)

12 month cliff and vests quarterly.

15%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

35%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ByteDance, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 15% se adquieren en el 1st-AÑO (15.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (25.00% anual)

  • 35% se adquieren en el 4th-AÑO (35.00% anual)

12 month cliff and vests quarterly.

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
RSU

En ByteDance, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)

12 month cliff and vests quarterly.

¿Tienes una pregunta? Consulta con la comunidad.

Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.

¡Visita Ahora!

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en ByteDance es Ingeniero de Software at the 4-1 level con una compensación total anual de $1,207,230. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en ByteDance es $209,525.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para ByteDance

Empresas Relacionadas

  • Armis
  • Goodix
  • Rubrik
  • Bloomberg
  • BCG
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bytedance/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.