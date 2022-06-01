Directorio de Empresas
BWX Technologies
BWX Technologies Salarios

El salario de BWX Technologies oscila desde $84,660 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el rango bajo hasta $155,876 para un Gerente de Proyecto en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BWX Technologies. Última actualización: 11/21/2025

Ingeniero Mecánico
$84.7K
Gerente de Proyecto
$156K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en BWX Technologies es Gerente de Proyecto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $155,876. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BWX Technologies es $120,268.

Otros Recursos

