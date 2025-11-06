Bucketplace Ingeniero de Software Salarios en Seoul Capital Area

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Seoul Capital Area en Bucketplace totaliza ₩97.73M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bucketplace. Última actualización: 11/6/2025

Paquete Mediano Bucketplace Software Engineer Seoul, KG, Korea, South Total por año ₩97.73M Nivel L4 Base ₩93.08M Stock (/yr) ₩0 Bono ₩4.65M Años en la empresa 1 Año Años de exp. 4 Años

Últimas Contribuciones de Salarios

