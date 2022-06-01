Directorio de Empresas
BTC
BTC Salarios

El rango de salarios de BTC va de $21,710 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el extremo inferior a $84,356 para un Ingeniero de Ventas en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BTC. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Tecnólogo de Información (TI)
$50.1K
Ingeniero de Ventas
$84.4K
Ingeniero de Software
$21.7K

Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en BTC es Ingeniero de Ventas at the Common Range Average level con una compensación total anual de $84,356. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BTC es $50,065.

