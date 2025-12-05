Directorio de Empresas
Brooklyn Chinese-American Association
Brooklyn Chinese-American Association Ingeniero de Software Salarios

La compensación total promedio de Ingeniero de Software in Ghana en Brooklyn Chinese-American Association oscila desde GHS 1.37M hasta GHS 1.91M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Brooklyn Chinese-American Association. Última actualización: 12/5/2025

Compensación Total Promedio

$136K - $160K
Ghana
Rango Común
Rango Posible
$127K$136K$160K$176K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Brooklyn Chinese-American Association?

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Brooklyn Chinese-American Association in Ghana tiene una compensación total anual de GHS 1,911,335. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Brooklyn Chinese-American Association para el puesto de Ingeniero de Software in Ghana es GHS 1,372,240.

