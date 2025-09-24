Directorio de Empresas
Bright Health
Bright Health Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Bright Health totaliza $127K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bright Health. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bright Health
Software Engineer II
Los Angeles, CA
Total por año
$127K
Nivel
L2
Base
$116K
Stock (/yr)
$0
Bono
$11.6K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bright Health?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Salarios de Prácticas

Preguntas Frecuentes

