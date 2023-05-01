Directorio de Empresas
Bowery Farming
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Bowery Farming Salarios

El rango de salarios de Bowery Farming va de $137,700 en compensación total por año para un Ingeniero Mecánico en el extremo inferior a $298,500 para un Científico de Datos en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Bowery Farming. Última actualización: 8/20/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $155K
Científico de Datos
$299K
Ingeniero Mecánico
$138K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Gerente de Producto
$188K
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Най-високоплатената роля, докладвана в Bowery Farming, е Científico de Datos at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $298,500. Това включва основна заплата, както и всяко потенциално дялово възнаграждение и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в Bowery Farming, е $171,580.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Bowery Farming

Empresas Relacionadas

  • DoorDash
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Amazon
  • Lyft
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos