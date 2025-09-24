Directorio de Empresas
Boston Children's Hospital
Boston Children's Hospital Científico de Datos Salarios

La compensación total promedio de Científico de Datos in United States en Boston Children's Hospital oscila desde $66.4K hasta $92.8K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Boston Children's Hospital. Última actualización: 9/24/2025

Compensación Total Promedio

$72K - $87.2K
United States
Rango Común
Rango Posible
$66.4K$72K$87.2K$92.8K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Boston Children's Hospital?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Científico de Datos en Boston Children's Hospital in United States tiene una compensación total anual de $92,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Boston Children's Hospital para el puesto de Científico de Datos in United States es $66,400.

