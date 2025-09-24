Directorio de Empresas
La compensación de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Bosch Global totaliza $192K por year para SL1. El paquete de compensación in United States mediano por year totaliza $192K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG16
Team Lead
$ --
$ --
$ --
$ --
SL1
Senior Manager
$192K
$168K
$0
$23.5K
SL2
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
SL3
Vice President
$ --
$ --
$ --
$ --
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Bosch Global in United States tiene una compensación total anual de $260,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $206,000.

