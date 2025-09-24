Directorio de Empresas
Bosch Global
Bosch Global Research Scientist Salarios

El paquete de compensación mediano de Research Scientist in United States en Bosch Global totaliza $145K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Research Scientist
Pittsburgh, PA
Total por año
$145K
Nivel
E3
Base
$134K
Stock (/yr)
$0
Bono
$11K
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
0 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

$160K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un jobFamilies.Research Scientist en Bosch Global in United States tiene una compensación total anual de $291,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de jobFamilies.Research Scientist in United States es $144,000.

