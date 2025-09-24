Directorio de Empresas
Bosch Global
Bosch Global Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en Bosch Global totaliza €88.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
Total por año
€88.3K
Nivel
hidden
Base
€88.3K
Stock (/yr)
€0
Bono
€0
Años en la empresa
5-10 Años
Años de exp.
11+ Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

€142K

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Preguntas Frecuentes

Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa Tecnólogo de la Información (TI) sa Bosch Global ay may taunang kabuuang bayad na €125,067. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Bosch Global para sa Tecnólogo de la Información (TI) role ay €88,332.

Otros Recursos