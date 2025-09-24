Bosch Global Tecnólogo de la Información (TI) Salarios

El paquete de compensación mediano de Tecnólogo de la Información (TI) en Bosch Global totaliza €88.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano Bosch Global Software Engineer hidden Total por año €88.3K Nivel hidden Base €88.3K Stock (/yr) €0 Bono €0 Años en la empresa 5-10 Años Años de exp. 11+ Años

Últimas Contribuciones de Salarios

Empresa Ubicación | Fecha Nombre del Nivel Etiqueta Años de Experiencia Total / En la Empresa Compensación Total ( EUR ) Base | Acciones (año) | Bono

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Bosch Global ?

