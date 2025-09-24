La compensación de Ingeniero de Hardware in Germany en Bosch Global oscila desde €81K por year para EG12 hasta €98.9K por year para EG16. El paquete de compensación in Germany mediano por year totaliza €100K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
€81K
€75.6K
€0
€5.4K
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€97.7K
€88.6K
€0
€9.1K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
No se encontraron salarios
