  • Salarios
  • Científico de Datos

  • Todos los Salarios de Científico de Datos

Bosch Global Científico de Datos Salarios

La compensación de Científico de Datos in India en Bosch Global totaliza ₹2.41M por year para EG14. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹1.58M. Última actualización: 9/24/2025

Promedio Compensación Por Nivel
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
Senior Data Scientist
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
₹13.98M

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de ₹2.62M+ (a veces ₹26.2M+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

Preguntas Frecuentes

A legmagasabban fizető fizetési csomag egy Científico de Datos pozícióra a Bosch Global cégnél in India évi ₹3,206,499 teljes kompenzáció. Ez magában foglalja az alapfizetést, valamint a lehetséges részvénykompenzációt és bónuszokat.
A Bosch Global cégnél a Científico de Datos szerepkörre in India jelentett medián éves teljes kompenzáció ₹1,818,232.

Otros Recursos