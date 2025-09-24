Directorio de Empresas
Bosch Global
El paquete de compensación mediano de Analista de Datos in Singapore en Bosch Global totaliza SGD 81.3K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bosch Global. Última actualización: 9/24/2025

Paquete Mediano
company icon
Bosch Global
Data Analyst
Singapore, SG, Singapore
Total por año
SGD 81.3K
Nivel
L2
Base
SGD 71.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bono
SGD 10.2K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
2 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bosch Global?

SGD 210K

Últimas Contribuciones de Salarios
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Datos en Bosch Global in Singapore tiene una compensación total anual de SGD 83,695. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bosch Global para el puesto de Analista de Datos in Singapore es SGD 81,314.

Otros Recursos