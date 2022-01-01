Directorio de Empresas
BlueCat
BlueCat Salarios

El salario de BlueCat oscila desde $74,625 en compensación total por año para un Diseñador de Producto en el rango bajo hasta $254,720 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BlueCat. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Diseñador de Producto
$74.6K
Gerente de Producto
$129K
Ventas
$132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Ingeniero de Software
$255K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en BlueCat es Ingeniero de Software at the Common Range Average level con una compensación total anual de $254,720. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BlueCat es $130,417.

