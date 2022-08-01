Directorio de Empresas
Blue Apron
Blue Apron Salarios

El salario de Blue Apron oscila desde $140,000 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $229,643 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blue Apron. Última actualización: 8/31/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $140K
Marketing
$161K
Operaciones de Marketing
$157K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Gerente de Ingeniería de Software
$230K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Blue Apron is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $229,643. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blue Apron is $158,980.

