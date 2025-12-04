Directorio de Empresas
El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in United States en Blue Acorn iCi totaliza $103K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Blue Acorn iCi. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Blue Acorn iCi
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Raleigh, NC
Total por año
$103K
Nivel
Senior
Base
$103K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
4 Años
Años de exp.
8 Años
Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Blue Acorn iCi in United States tiene una compensación total anual de $111,500. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blue Acorn iCi para el puesto de Ingeniero de Software in United States es $83,000.

