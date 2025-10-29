La compensación de Ingeniero de Software in India en Bloomreach oscila desde ₹4.68M por year para Software Engineer hasta ₹6.13M por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in India mediano por year totaliza ₹5.18M. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomreach. Última actualización: 10/29/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones
Bono
Junior Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer
₹4.68M
₹4.18M
₹369K
₹128K
Senior Software Engineer
₹6.13M
₹4.93M
₹831K
₹363K
Staff Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
