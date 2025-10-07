La compensación de Ingeniero de Redes in New York City Area en Bloomberg oscila desde $165K por year para Software Engineer hasta $242K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $190K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025
Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Software Engineer
$165K
$154K
$0
$11.3K
Senior Software Engineer
$242K
$200K
$16.7K
$24.8K
Empresa
Nombre del Nivel
Años de Experiencia
Compensación Total
|No se encontraron salarios
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)