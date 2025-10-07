Bloomberg Ingeniero de Machine Learning Salarios en New York City Area

La compensación de Ingeniero de Machine Learning in New York City Area en Bloomberg oscila desde $238K por year para Software Engineer hasta $367K por year para Senior Software Engineer. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $360K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel Total Base Acciones ( /yr ) Bono Software Engineer ( Nivel de Entrada ) $238K $198K $0 $40K Senior Software Engineer $367K $281K $8.9K $77.6K

Últimas Contribuciones de Salarios

Cronograma de Derechos Adquiridos Principal 25 % AÑO 1 25 % AÑO 2 25 % AÑO 3 25 % AÑO 4 En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años: 25 % se adquieren en el 1st - AÑO ( 25.00 % anual )

25 % se adquieren en el 2nd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 3rd - AÑO ( 2.08 % mensual )

25 % se adquieren en el 4th - AÑO ( 2.08 % mensual )

¿Cuál es el cronograma de adjudicación en Bloomberg ?

