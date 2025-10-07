Directorio de Empresas
Bloomberg
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Diseñador de Producto

  • Diseñador de Interacción

  • New York City Area

Bloomberg Diseñador de Interacción Salarios en New York City Area

La compensación de Diseñador de Interacción in New York City Area en Bloomberg oscila desde $218K por year para Product Designer hasta $272K por year para Senior Product Designer. El paquete de compensación in New York City Area mediano por year totaliza $225K. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bloomberg. Última actualización: 10/7/2025

Nombre del Nivel
Total
Base
Acciones ()
Bono
Product Designer
$218K
$184K
$0
$33.5K
Senior Product Designer
$272K
$219K
$0
$52.5K
Últimas Contribuciones de Salarios
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En Bloomberg, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Diseñador de Interacción en Bloomberg in New York City Area tiene una compensación total anual de $335,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bloomberg para el puesto de Diseñador de Interacción in New York City Area es $232,000.

