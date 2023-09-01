Directorio de Empresas
Blinkit
Blinkit Salarios

El salario de Blinkit oscila desde $1,656 en compensación total por año para un Contador en el rango bajo hasta $84,834 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blinkit. Última actualización: 9/12/2025

$160K

Ingeniero de Software
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Científico de Datos
Median $47.8K
Gerente de Producto
Median $43.2K

Contador
$1.7K
Asistente Administrativo
$4.8K
Gerente de Operaciones de Negocio
$44K
Analista de Negocios
$24.6K
Analista de Datos
$20.6K
Recursos Humanos
$4.4K
Gerente de Programa
$14K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Blinkit is Ingeniero de Software at the Software Engineer 3 level with a yearly total compensation of $84,834. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Blinkit is $29,655.

