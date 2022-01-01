Blink Health Salarios

Directorio de Empresas
El salario de Blink Health oscila desde $35,529 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $504,161 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blink Health. Última actualización: 10/10/2025

$160K

Ingeniero de Software
IC4 $35.5K
IC5 $77K

Ingeniero de Software Backend

Gerente de Producto
Median $235K
Analista de Negocios
$189K

Gerente de Ciencia de Datos
$504K
Científico de Datos
Median $150K
Diseñador de Producto
Median $165K
Gerente de Ingeniería de Software
Median $275K
Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

Tipo de Acciones
Options

En Blink Health, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (6.25% trimestral)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (6.25% trimestral)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Blink Health es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $504,161. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blink Health es $177,025.

