Blend360
Blend360 Salarios

El salario de Blend360 oscila desde $23,422 en compensación total por año para un Científico de Datos en el rango bajo hasta $160,800 para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blend360. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Científico de Datos
Median $23.4K
Ingeniero de Software
Median $31.6K

Ingeniero de Datos

Analista de Negocios
Median $100K

Analista de Datos
$53.7K
Gerente de Ciencia de Datos
$161K
Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Blend360 es Gerente de Ciencia de Datos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $160,800. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blend360 es $53,730.

