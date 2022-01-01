Directorio de Empresas
Blackbaud
Blackbaud Salarios

El salario de Blackbaud oscila desde $41,650 en compensación total por año para un Servicio al Cliente en el rango bajo hasta $223,875 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Blackbaud. Última actualización: 11/17/2025

Ingeniero de Software
Staff B $116K
Senior B $136K

Ingeniero de Software Full-Stack

Gerente de Producto
Median $98.1K
Gerente de Proyecto
Median $106K

Gerente de Ingeniería de Software
Median $180K
Analista de Negocios
$81.3K
Desarrollo de Negocios
$62.3K
Servicio al Cliente
$41.7K
Recursos Humanos
$224K
Diseñador de Producto
$101K
Ventas
$95.7K
Cronograma de Derechos Adquiridos

33.3%

AÑO 1

33.3%

AÑO 2

33.4%

AÑO 3

Tipo de Acciones
RSU

En Blackbaud, RSUs están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 3 años:

  • 33.3% se adquieren en el 1st-AÑO (33.30% anual)

  • 33.3% se adquieren en el 2nd-AÑO (33.30% anual)

  • 33.4% se adquieren en el 3rd-AÑO (33.40% anual)

Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Blackbaud es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $223,875. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Blackbaud es $100,500.

Otros Recursos