Black Sesame Technologies
Black Sesame Technologies Salarios

El rango de salarios de Black Sesame Technologies va de $85,224 en compensación total por año para un Recursos Humanos en el extremo inferior a $193,800 para un Ingeniero de Hardware en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Black Sesame Technologies. Última actualización: 8/23/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $190K
Ingeniero de Hardware
$194K
Recursos Humanos
$85.2K

¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Black Sesame Technologies es Ingeniero de Hardware at the Common Range Average level con una compensación total anual de $193,800. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Black Sesame Technologies es $190,000.

