BioXcel Therapeutics Salarios

El salario de BioXcel Therapeutics oscila desde $99,818 en compensación total por año para un Gerente de Ciencia de Datos en el rango bajo hasta $102,008 para un Ingeniero de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BioXcel Therapeutics . Última actualización: 11/20/2025