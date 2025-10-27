Directorio de Empresas
Biogen
Biogen Gerente de Ingeniería de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Gerente de Ingeniería de Software in United States en Biogen totaliza $205K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Biogen. Última actualización: 10/27/2025

Paquete Mediano
company icon
Biogen
Sr. Manager
Raleigh, NC
Total por año
$205K
Nivel
M2
Base
$160K
Stock (/yr)
$20K
Bono
$25K
Años en la empresa
2 Años
Años de exp.
10 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Biogen?
Últimas Contribuciones de Salarios
Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Ingeniería de Software en Biogen in United States tiene una compensación total anual de $240,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Biogen para el puesto de Gerente de Ingeniería de Software in United States es $200,000.

