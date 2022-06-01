Directorio de Empresas
BigBear.ai
BigBear.ai Salarios

El rango de salarios de BigBear.ai va de $109,450 en compensación total por año para un Científico de Datos en el extremo inferior a $173,865 para un Diseñador de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BigBear.ai. Última actualización: 8/19/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $118K

Ingeniero de Software Full-Stack

Éxito del Cliente
$171K
Científico de Datos
$109K

Diseñador de Producto
$174K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en BigBear.ai es Diseñador de Producto at the Common Range Average level con una compensación total anual de $173,865. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en BigBear.ai es $144,363.

