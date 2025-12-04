Directorio de Empresas
Berkadia
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista Financiero

  • Todos los Salarios de Analista Financiero

Berkadia Analista Financiero Salarios

El paquete de compensación mediano de Analista Financiero in India en Berkadia totaliza ₹850K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Berkadia. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Berkadia
Senior Analyst
Hyderabad, TS, India
Total por año
$9.7K
Nivel
2
Base
$9.7K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
5 Años
Años de exp.
5 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Berkadia?
Últimas Contribuciones de Salarios
AgregarAgregar CompAgregar Compensación

Empresa

Ubicación | Fecha

Nombre del Nivel

Etiqueta

Años de Experiencia

Total / En la Empresa

Compensación Total

Base | Acciones (año) | Bono
No se encontraron salarios
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportar DatosVer Empleos Disponibles

Contribuir

Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista Financiero ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista Financiero en Berkadia in India tiene una compensación total anual de ₹955,871. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Berkadia para el puesto de Analista Financiero in India es ₹849,757.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Berkadia

Empresas Relacionadas

  • Princeton Property Management
  • Cadre
  • Vanguard
  • EAB
  • Advantis Global
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berkadia/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.