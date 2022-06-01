Berkadia Salarios

El salario de Berkadia oscila desde $9,652 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $201,000 para un Científico de Datos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Berkadia . Última actualización: 8/26/2025