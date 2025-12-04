Directorio de Empresas
Bentley Systems
Bentley Systems Ingeniero de Software Salarios

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software in Canada en Bentley Systems totaliza CA$113K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bentley Systems. Última actualización: 12/4/2025

Paquete Mediano
company icon
Bentley Systems
Software Engineer
Burlington, ON, Canada
Total por año
$81.4K
Nivel
L3
Base
$81.4K
Stock (/yr)
$0
Bono
$0
Años en la empresa
3 Años
Años de exp.
7 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bentley Systems?
Últimas Contribuciones de Salarios
Títulos Incluidos

Ingeniero de Software Full-Stack

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en Bentley Systems in Canada tiene una compensación total anual de CA$145,015. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bentley Systems para el puesto de Ingeniero de Software in Canada es CA$112,563.

