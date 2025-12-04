Directorio de Empresas
BenQ
BenQ Desarrollo de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Desarrollo de Negocios in Taiwan en BenQ oscila desde NT$676K hasta NT$947K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenQ. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$23.9K - $27.8K
Taiwan
Rango Común
Rango Posible
$22.1K$23.9K$27.8K$30.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en BenQ?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Desarrollo de Negocios en BenQ in Taiwan tiene una compensación total anual de NT$947,023. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenQ para el puesto de Desarrollo de Negocios in Taiwan es NT$676,445.

Otros Recursos

