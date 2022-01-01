Benefitfocus Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Benefitfocus va de $47,760 en compensación total por año para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior a $135,675 para un Gerente de Programa Técnico en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Benefitfocus. Última actualización: 8/25/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $87K
Tecnólogo de Información (TI)
$47.8K
Gerente de Proyecto
$83.3K

Gerente de Programa Técnico
$136K
Preguntas Frecuentes

El rol con mayor salario reportado en Benefitfocus es Gerente de Programa Técnico at the Common Range Average level con una compensación total anual de $135,675. Esto incluye el salario base, así como cualquier compensación de acciones potencial y bonificaciones.
La compensación total anual mediana reportada en Benefitfocus es $85,150.

