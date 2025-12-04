Directorio de Empresas
Bending Spoons
Bending Spoons Reclutador Salarios

La compensación total promedio de Reclutador in Italy en Bending Spoons oscila desde €60.8K hasta €88.5K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bending Spoons. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$80.4K - $91.6K
Italy
Rango Común
Rango Posible
$70K$80.4K$91.6K$102K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Bending Spoons?

El paquete salarial más alto reportado para un Reclutador en Bending Spoons in Italy tiene una compensación total anual de €88,527. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bending Spoons para el puesto de Reclutador in Italy es €60,768.

