Directorio de Empresas
BenchSci
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa
    Levels FYI Logo
  • Salarios
  • Analista de Negocios

  • Todos los Salarios de Analista de Negocios

BenchSci Analista de Negocios Salarios

La compensación total promedio de Analista de Negocios in Canada en BenchSci oscila desde CA$34.2K hasta CA$49.9K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BenchSci. Última actualización: 12/4/2025

Compensación Total Promedio

$28.4K - $32.4K
Canada
Rango Común
Rango Posible
$24.8K$28.4K$32.4K$36.1K
Rango Común
Rango Posible

Solo necesitamos 3 más Analista de Negocios envíos en BenchSci para desbloquear!

Invita a tus amigos y comunidad a agregar salarios de forma anónima en menos de 60 segundos. ¡Más datos significa mejores perspectivas para candidatos como tú y nuestra comunidad!

💰 Ver Todo Salarios

💪 Contribuir Tu Salario


Cronograma de Derechos Adquiridos

25%

AÑO 1

25%

AÑO 2

25%

AÑO 3

25%

AÑO 4

En BenchSci, Otorgamientos de acciones/capital están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:

  • 25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)

  • 25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)

  • 25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)



Recibe Salarios Verificados en tu Bandeja de Entrada

Suscríbete a Analista de Negocios ofertas verificadas.Recibirás el desglose de los detalles de compensación por correo electrónico. Más Información

Este sitio está protegido por reCAPTCHA y se aplican la Política de Privacidad y los Términos de Servicio de Google.

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Analista de Negocios en BenchSci in Canada tiene una compensación total anual de CA$49,888. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BenchSci para el puesto de Analista de Negocios in Canada es CA$34,245.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para BenchSci

Empresas Relacionadas

  • Square
  • Netflix
  • Databricks
  • Google
  • Spotify
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/business-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.