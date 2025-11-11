Directorio de Empresas
Bell Integrator
Bell Integrator Ingeniero de Software Frontend Salarios en Russia

El paquete de compensación mediano de Ingeniero de Software Frontend in Russia en Bell Integrator totaliza RUB 1.91M por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Bell Integrator. Última actualización: 11/11/2025

Paquete Mediano
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
Total por año
RUB 1.91M
Nivel
Software Engineer
Base
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
Bono
RUB 0
Años en la empresa
1 Año
Años de exp.
6 Años
¿Cuáles son los niveles de carrera en Bell Integrator?
Últimas Contribuciones de Salarios
Contribuir

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software Frontend en Bell Integrator in Russia tiene una compensación total anual de RUB 2,637,053. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Bell Integrator para el puesto de Ingeniero de Software Frontend in Russia es RUB 1,910,332.

Otros Recursos