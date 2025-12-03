Directorio de Empresas
Belkin
Belkin Gerente de Programa Salarios

La compensación total promedio de Gerente de Programa in United States en Belkin oscila desde $111K hasta $155K por year. Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de Belkin. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$120K - $139K
United States
Rango Común
Rango Posible
$111K$120K$139K$155K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en Belkin?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Gerente de Programa en Belkin in United States tiene una compensación total anual de $154,700. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Belkin para el puesto de Gerente de Programa in United States es $110,500.

Otros Recursos

