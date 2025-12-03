Directorio de Empresas
BeiGene
BeiGene Ingeniero de Software Salarios

Ver los desglosες de salario base, acciones y bonos para los paquetes de compensación total de BeiGene. Última actualización: 12/3/2025

Compensación Total Promedio

$46.3K - $54.9K
China
Rango Común
Rango Posible
$40.8K$46.3K$54.9K$57.9K
Rango Común
Rango Posible

¿Cuáles son los niveles de carrera en BeiGene?

Preguntas Frecuentes

El paquete salarial más alto reportado para un Ingeniero de Software en BeiGene in China tiene una compensación total anual de CN¥413,321. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BeiGene para el puesto de Ingeniero de Software in China es CN¥291,122.

Otros Recursos

