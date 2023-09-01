Directorio de Empresas
Beam Mobility
Beam Mobility Salarios

El salario de Beam Mobility oscila desde $25,870 en compensación total por año para un Gerente de Proyecto en el rango bajo hasta $273,407 para un Jefe de Gabinete en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Beam Mobility. Última actualización: 9/5/2025

$160K

Ingeniero de Software
Median $35.3K
Operaciones de Negocio
$47.6K
Jefe de Gabinete
$273K

Gerente de Proyecto
$25.9K
Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at Beam Mobility is Jefe de Gabinete at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $273,407. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Beam Mobility is $41,466.

