Directorio de Empresas
BD
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

BD Salarios

El salario de BD oscila desde $12,361 en compensación total por año para un Fundador en el rango bajo hasta $230,840 para un Gerente de Ingeniería de Software en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BD. Última actualización: 9/4/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $125K

Ingeniero de Software Backend

Ingeniero de Software Full-Stack

Ingeniero de Software de Aseguramiento de Calidad (QA)

Ingeniero Mecánico
Median $95K

Ingeniero de Calidad

Ingeniero Biomédico
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Analista de Negocios
Median $90K
Analista de Datos
Median $97.5K
Científico de Datos
Median $145K
Gerente de Programa Técnico
Median $205K
Gerente de Proyecto
Median $110K
Ventas
Median $195K
Marketing
Median $212K
Gerente de Producto
Median $126K
Contador
$121K
Operaciones de Negocio
$80.6K
Servicio al Cliente
$25K
Ingeniero Eléctrico
$93.3K
Analista Financiero
$197K
Fundador
$12.4K
Ingeniero Geólogo
$94.9K
Recursos Humanos
$186K
Tecnólogo de la Información (TI)
Median $200K
Diseñador de Producto
$122K
Gerente de Programa
$124K
Reclutador
$68.3K
Asuntos Regulatorios
$90.8K
Analista de Ciberseguridad
$209K
Gerente de Ingeniería de Software
$231K
Arquitecto de Soluciones
$128K
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

The highest paying role reported at BD is Gerente de Ingeniería de Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para BD

Empresas Relacionadas

  • Ameriprise Financial
  • Danaher
  • Skillsoft
  • Werner Enterprises
  • AeroVironment
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos