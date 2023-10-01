Directorio de Empresas
BAL
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

BAL Salarios

El salario de BAL oscila desde $35,818 en compensación total por año para un Analista Financiero en el rango bajo hasta $196,000 para un Recursos Humanos en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de BAL. Última actualización: 11/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Científico de Datos
$175K
Analista Financiero
$35.8K
Recursos Humanos
$196K

What do Product Managers even do?

Like seriously, most of them have 0 technical ability. They show up to meetings, and when asked about basic requirements they say "I'll ask leadership" or lean on me to tell them, or give a corporate word salad to get out of the question all together. Then, as the engineer, I'm still left with figuring out the real requirements, socializing them, getting consensus, and implementing it. 

101 63
101 63
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en BAL es Recursos Humanos at the Common Range Average level con una compensación total anual de $196,000. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en BAL es $175,272.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para BAL

Empresas Relacionadas

  • Amazon
  • Flipkart
  • Facebook
  • Square
  • Apple
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bal/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.