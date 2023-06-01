Directorio de Empresas
Ayar Labs
¿Trabajas Aquí? Reclama Tu Empresa

Ayar Labs Salarios

El salario de Ayar Labs oscila desde $115,575 en compensación total por año para un Ingeniero de Software en el rango bajo hasta $316,410 para un Desarrollo de Negocios en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Ayar Labs. Última actualización: 10/15/2025

$160K

Gana lo Justo, No te Conformes

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente conseguimos aumentos de $30K+ (a veces $300K+). Negocia tu salario o tu currículum revisado por verdaderos expertos - reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Hardware
Median $175K
Desarrollo de Negocios
$316K
Ingeniero de Software
$116K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
¿No encuentras tu puesto?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

El puesto mejor pagado reportado en Ayar Labs es Desarrollo de Negocios at the Common Range Average level con una compensación total anual de $316,410. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Ayar Labs es $175,000.

Empleos Destacados

    No se encontraron empleos destacados para Ayar Labs

Empresas Relacionadas

  • Databricks
  • LinkedIn
  • Snap
  • Flipkart
  • Roblox
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos