Directorio de Empresas
Avidbots
¿Trabajas aquí? Reclamar tu Empresa

Avidbots Salarios

El rango de salarios de Avidbots va de $92,263 en compensación total por año para un Gerente de Producto en el extremo inferior a $121,187 para un Operaciones de Personal en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Avidbots. Última actualización: 8/9/2025

$160K

Sé Pagado, No Manipulado

Hemos negociado miles de ofertas y regularmente logramos aumentos de más de $30K (a veces más de $300K).Haz que tu salario sea negociado o tu currículum sea revisado por los verdaderos expertos: reclutadores que lo hacen a diario.

Ingeniero de Software
Median $93.7K
Operaciones de Personal
$121K
Gerente de Producto
$92.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
¿Falta tu título?

Busca todos los salarios en nuestra página de compensación o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.


Preguntas Frecuentes

Nejvyšší hlášená platová pozice ve společnosti Avidbots je Operaciones de Personal at the Common Range Average level s roční celkovou kompenzací ve výši $121,187. To zahrnuje základní plat a případné akciové kompenzace a bonusy.
Mediánová roční celková kompenzace hlášená ve společnosti Avidbots je $93,655.

Trabajos Destacados

    No se encontraron trabajos destacados para Avidbots

Empresas Relacionadas

  • Stripe
  • Dropbox
  • Pinterest
  • Square
  • Airbnb
  • Ver todas las empresas ➜

Otros Recursos