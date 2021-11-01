Aviatrix Salarios

El salario de Aviatrix oscila desde $81,397 en compensación total por año para un Éxito del Cliente en el rango bajo hasta $301,500 para un Arquitecto de Soluciones en el rango alto. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Aviatrix. Última actualización: 8/26/2025
How has AI impacted you at work?
I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.
I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...
Busca todos los salarios en nuestra página de compensaciones o agrega tu salario para ayudar a desbloquear la página.
25%
AÑO 1
25%
AÑO 2
25%
AÑO 3
25%
AÑO 4
En Aviatrix, Options están sujetas a un cronograma de derechos adquiridos de 4 años:
25% se adquieren en el 1st-AÑO (25.00% anual)
25% se adquieren en el 2nd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 3rd-AÑO (2.08% mensual)
25% se adquieren en el 4th-AÑO (2.08% mensual)
Visita la comunidad de Levels.fyi para conectar con empleados de diferentes empresas, obtener consejos profesionales y más.