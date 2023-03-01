Auvik Networks Salarios

Directorio de Empresas
El rango de salarios de Auvik Networks va de $47,916 en compensación total por año para un Tecnólogo de Información (TI) en el extremo inferior a $239,700 para un Gerente de Producto en el extremo superior. Levels.fyi recopila salarios anónimos y verificados de empleados actuales y anteriores de Auvik Networks. Última actualización: 8/16/2025

$160K

Tecnólogo de Información (TI)
$47.9K
Gerente de Producto
$240K
Ingeniero de Software
$82.5K

Gerente de Ingeniería de Software
$139K
Escritor Técnico
$65.7K
