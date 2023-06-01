Directorio de Empresas
Autonomy Capital
    Autonomy Capital is an investment manager that invests in multi asset classes across developed and emerging markets. They use primary research to identify mispriced assets and capitalize on them.

    https://autonomycapital.com
    2003
    45
    $1M-$10M
